رياح قوية.. أمطار غزيرة ورعود على 16 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة وتشكل رعود قوية على الولايات الداخلية للوطن اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار ورعود على ولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة. تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المدية، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط.

كما حذّرت من موجة حر على ولايتي أدرار، وبرج باجي مختار مع رياح وزوابع رملية على ولايات إليزي، جانت، عين صالح، أدرار، تمنراست وبرج باجي مختار.

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