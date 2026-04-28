رياح قوية.. أمطار غزيرة ورعود على 38 ولاية يومي الثلاثاء والأربعاء!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود ورياح قوية على الولايات الشمالية للوطن وشمال الصحراء يومي الثلاثاء والأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار ورعود على ولايات معسكر، تيارت، سعيدة، البيض، الأغواط، غرداية، المنيعة، تيميمون، أدرار، جانت، إليزي، ورقلة. الجلفة، المدية، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، الشلف، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، جيجل، سكيكدة، عنابة، سطيف. ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم بواقي، باتنة، خنشلة وتبسة. الجزائر، عين صالح تمنراست، المسيلة.

كما حذرت من رياح على ولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، تبسة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، المسيلة، جيجل. بالإضافة كذلك إلى بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، البويرة، المدية، سعيدة. عين صالح، تمنراست، إليزي الجلفة، تيارت، الأغواط.

كما أشارت إلى تساقط أمطار غزيرة ورعود غدا الأربعاء على ولايات الأغواط، غرداية، المنيعة، تيميمون، الجلفة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، المسيلة. برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم بواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، أولاد جلال، الوادي، تقرت، ورقلة، إليزي، جانت، تمنراست وبرج باجي مختار.

مع هبوب رياح قوية على ولايات تيميمون، أدرار، عين صالح، تمنراست والمنيعة.