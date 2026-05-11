رياح قوية.. أمطار وزوابع رملية غدا في هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار معتبرة مع هبوب رياح قوية وزوابع رملية على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن يومي الإثنين والثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار غزيرة غدا الثلاثاء. على ولايات سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، غرداية، الأغواط، البيض، النعامة، بشار.

كما حذرت من هبوب رياح وزوابع رملية على ولايات غرداية، البيض، المنيعة، تيميمون، بشار، بني عباس، أدرار، برج باجي مختار.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية مع تشكل زوابع رملية نهار اليوم الاثنين، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، للمصالح نفسها، ستشهد ولايات الأغواط، البيض، النعامة، بشار بني عباس. تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور