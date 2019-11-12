رياح قوية..أمواج تصل إلى 8 أمتار وزوابع رملية!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية والداخلية.

وذكرت المصلحة في نشرية خاصة، أن هبوب الرياح مستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وحسب النشرية ذاتها، فإن الرياح ستصل سرعتها إلى 90 كلم/سا على الولايات الساحلية، على أن يصل ارتفاع الأمواج الى 8 أمتار.

وأفاد الديوان أن الولايات المعنية هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

كما ستصل سرعة الرياح بالولايات الداخلية من 70 الى 80 كلم/سا.

وأضافت المصلحة ان الولايات المعنية هي كل من باتنة، المسيلة، بسكرة، خنشلة، تبسة.

ووضع ديوان الأرصاد الجوية، تنبيه يحذر من رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال ورداءة في الرؤية.

وذكر التنبيه، أن الولايات المعنية هي كل من الوادي وورقلة.

وستكون الرياح مرتقبة من الساعة التاسعة صباحا الى غاية السادسة مساء، على أن تتعدى سرعتها 50 كلم/سا.