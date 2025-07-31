رياح قوية..أمواج عالية وأمطار معتبرة في هذه الولايات غدا الجمعة

حذرت نشرية خاصة للأحوال الجوية من رياح قوية وأمطار معتبرة على عدد من الولايات بداية من يوم غد الجمعة مع تسجيل حرارة مرتفعة بولايات الجنوب.

وحسب النشرية فستشهد كل من ولايات أدرار، برج باجي مختار حوجة حر قياسية تصل حتى 49 درجة

كما ستعرف كل من ولايات الجلفة، الأغواط، البيض، تمنراست، جانت، عين قزام، برج باجي مختار أمطارا معتبرة بداية من يوم غد الجمعة

وأكدت النشرية أن رعودا ستميز كل من ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج.

إضافة إلى ولايات البويرة، المدية، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، النعامة، عين صالح، جانت، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار، أدرار.

فيما ستعرف السواحل رياح قوية على غرار سواحل مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائرالعاصمة و دلس.

وحذرت النشربة أيضا من الأمواج العالية المرتفعة التي ستعرفها سواحل مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون