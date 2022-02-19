رياح قوية.. أمواج عالية وتطاير الرمال في السواحل والجنوب

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من رياح قوية على بعض السواحل الوطنية. كما أشارت المصلحة، إلى أن الرياح ستؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى 3 أمتار.

في حين، ذكر تنبيه من المستوى الأول، أن السواحل المعنية، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة. وستكون الرياح مرتقبة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما أفاد الديوان، في تنبيه آخر، أن بعض المناطق الجنوبية، ستشهد استمرار هبوب رياح قوية تصل إلى 50 كلم/سا. وستكون الرياح مرفوقة بتطاير الرمال بداية من التاسعة صباحا الى غاية السادسة مساء . اما الولايات المعنية فذكر التنبيه، كل من برج باجي مختار، ان قزام.

كما تشير النماذج الرقمية، إلى أن بداية من يوم السبت، وإلى غاية يوم الاثنين، سيكون الطقس مستقر. اما خلال صبيحة يوم السبت، فستشهد، أجواء جميلة ومشمسة في أغلب ولايات الوطن.

وستعرف ضباب كثيف، في السواحل الوسطى. اما درجات الحرارة، فستبقى في معدلها الفصلي. حيث من المرتقب ان تصل إلى 4 درجات في البيض، و9 درجات في الجلفة وتلمسان العاصمة، بومرداس، سوق أهراس. و11 في المدية، 13 درجة في تمنراست وورقلة.

بالنسبة للظهيرة، طقس مشمس على أغلب ولايات الوطن، باستشثناء بعض السحب الخفيفة. أما درجات الحرارة، فستصل، إلى 24 درجة في بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس تبسة، أم البواقي. و21 درجة في وهران تلمسان معسكر غليزان الشلف سيدي بلعباس. و19 درجة في العاصمة، بومرداس، تيبازة، المدية، تيزي وزو، الأغواط. و20 درجة على قسنطينة سطيف وبرج بوعريريج. و21 درجة في باتنة، بشار، غرداية. و22 في ورقلة، و29 جانت واليزي، و27 درجة إن صالح و30 درجة، إن قزام وبرج باجي مختار.