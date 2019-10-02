رياح قوية.. برَد وأمطار تتعدى 50 ملم تضرب هذه الولايات!

ستشهد المناطق الوسطى والشرقية تغيرا شاملا في الطقس اليوم الأربعاء مع هبوب رياح قوية نسبيا.

وحذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد.

وأضافت ذات المصالح، أن الأمطار ستخص ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، قالمة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، وقسنطينة.

وكشفت الأرصاد الجوية، أن كمية الأمطار تصل إلى 50 ملم محليا، إبتداء من الثالثة بعد الزوال لتستمر الى غاية الساعة الثالثة من يوم الخميس.

من جهتها حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من رياح قوية نسبيا على الولايات الوسطى والشرقية.