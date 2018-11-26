رياح قوية بسرعة أكثر من 60 كلم في الساعة تضرب ولايات الشمال اليوم

تحذيرات من هيجان البحر وأمواج تتعدى مترين ونصف

أمطار في ولايات الشرق.. ودرجات الحرارة لن تتعدى 20 درجة على السواحل

ستشهد الولايات الشمالية للوطن، خاصة الساحلية، رياحا قوية اليوم الإثنين، تتعدى 60 كلم/سا وعلو الأمواج يتعدى المترين ونصف، مع أمطار مرتقبة على الولايات الشرقية، اعتبارا من ليلة اليوم إلى الثلاثاء.

وقالت، أمس، هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم، ستكون من صافية إلى مغشاة مع رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا على كافة السواحل الوطنية، من غربية إلى شمالية غربية، أين سيتعدى علو الأمواج مترين ونصف بسبب تمركز منخفض للضغط الجوي يقارب 990 مليار على شمال البحر الأبيض المتوسط.

كما ستكون الأجواء غائمة على الولايات الشرقية مرفوقة بأمطار تكون أكثر اعتبارا، بداية من ليلة اليوم إلى الثلاثاء، في حين تبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة على الجنوب الغربي الصحراء الوسطى والواحات وصافية بباقي المناطق.

درجات الحرارة تتراوح بين 13 و20 درجة مئوية على الولايات الشمالية ومن 18 و34 بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة سيتحسن الطقس بداية من يوم غد الثلاثاء بعد تلاشي بقايا الاضطراب بالولايات الشرقية خلال الصبيحة. درجات الحرارة تتراوح من 17 إلى 21 درجة على السواحل ومن 10 إلى 18 درجة بالولايات الداخلية.