رياح قوية بسرعة 70كلم/سا وأمواج تتعدى 4 أمتار على هذه السواحل

وجهت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيها بحريا، من الدرجة الثانية، يؤكد على استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 70كلم في الساعة.

وحسب ذات التبيه، فإن علو الأمواج سيتعدى 4 أمتار، وذلك على السواحل الغربية إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

وتتمثل السواحل المعنية بالتنبيه في بني صاف ووهران، ومرسى بن مهيدي والغزوات.

كما وجهت ذات المصالح، تنبيها بحريا، من الدرجة الأولى يؤكد على استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم في الساعة، وعلو أمواج يتعدى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

وتتمثل السواحل المعنية بهذا التنبيه، في سكيكدة وعنابة وجيجل وبجاية وأزفون ودلس والجزائر العاصمة وبوهارون وتنس ومستغانم وأرزيو وعنابة والقالة.