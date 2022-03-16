رياح قوية بسرعة 90 كلم/سا في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة من استمرار هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا. كما ستكون الرياح مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

في حين، سيستمر، هبوب الرياح إلى غاية الساعة 21:00 من ليلة اليوم. كما تخص كل من ولايات إليزي، ورقلة، تقرت والوادي، المغير، أولاد جلال، المسيلة وبسكرة، باتنة، خنشلة وتبسة.

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كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه له من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 40 ملم محليا. وجاء في التنبيه أن تساقط الأمطار ستستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء. أما الولايات المعنية : تلمسان، عين تموشنت، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة والبيض.

في حين، نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها “طريقي” منشور توعوي حول احتياطات السلامة عند السياقة عند هبوب الرياح. واوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور ان عدد من ولايات الوطن تعرف هبوب رياح قوية وزوابع رملية الامر الذي يصعب السياقة وكذا حركة سير المركبات. وبهذا تنصح ذات المصالح بالحيطة والحذر خاصة المركبات ذات الارتفاع الهائل. وذلك نتيجة لطبيعة هيكلها أوالحمولة التي تنقلها.

ولتفادي الحوادث قدمت مصالح الدرك الوطني بعض النصائح بالنسبة للسياقة في الظروف المناخية. والتي تتميز بهبوب الرياح وموجات الغبار والرمال.

تجنب استخدام السرعة أثناء القيادة، لصعوبة التحكم في المركبة في وجود الرياح والعواصف. مع التأكد من استعمال الأضواء الأمامية، والخلفية للمركبة، لكن ليست بدرجة قوية حتى لا تؤثر على رؤية الآخرين على الطريق.

كما نصحت ذات المصالح بإغلاق نوافذ السيارة جيدا لمنع دخول الغبار أو الرمال داخل السيارة. وأيضا ترك مسافة مناسبة مع باقى المركبات.