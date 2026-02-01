رياح قوية تتجاوز 80 كلم/سا في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية لى العديد من ولايات الوطن. وهذا تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الجلفة، الأغواط، النعامة، البيض.

وحسب نشرية خاصة باللون بالبرتقالي، فإن اتجاه وسرعة الرياح ستكون من غربية إلى جنوبية غربية. بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س. وهذا بداية من يوم غد الإثنين على الساعة 10:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 23:00.

وفي نشرية خاصة ثانية حذرت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح رياح تتجاوز 80 كلم/سا في كل من بشار، بني عباس، تندوف، تيميمون. وستكون من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س. بداية من يوم غد الإثنين على الساعة 12:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 22:00.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور