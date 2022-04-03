رياح قوية تتعدى الـ80 كلم/سا في هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، بداية من الساعة التاسعة ليلا وإلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين.

وحسب ذات النشرية، فقد تتعدى سرعة الرياح المرتقبة، الـ80 كلم/سا.

هذا وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية في كل من بومرداس، والجزائر العاصمة، وتيبازة. بالإضافة إلى ولايات الشلف ومستغانم ووهران.

فيما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، قد تتعدى 90 كلم في الساعة.

كما يتوقع بداية هبوب الرياح على الساعة العاشرة من صبيحة يوم غد الإثنين، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

هذا وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من بني عباس، وأدرار، وإن صالح، وورقلة ، غرداية ، والمنيعة.

بالإضافة إلى ولايات تيميمون وبشار والنعامة، البيض، والأغواط.

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