رياح قوية تتعدى سرعتها 60كلم/سا في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60كلم/سا.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي: باتنة، خنشلة وتبسة.

وأضاف ذات البيان، أن الرياح القوية متوقعة من صبيحة اليوم وحتى الثالثة بعد الزوال.

وفي تنبيه ثان حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50كلم/سا.

التنبيه الثاني يتعلق بالجنوب والواحات، الرياح القوية ستكون مرفوقة بتطاير الرمال ورداءة في الرؤية.

أما الولايات المعنية فهي: بسكرة والوادي، كما تتوقع ذات المصالح أن تبدأ الرياح

من صبيحة اليوم وحتى المساء.