رياح قوية تتعدى سرعتها 60كلم/سا في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60كلم/سا.
وحسب بيان ذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي: باتنة، خنشلة وتبسة.
وأضاف ذات البيان، أن الرياح القوية متوقعة من صبيحة اليوم وحتى الثالثة بعد الزوال.
وفي تنبيه ثان حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50كلم/سا.
التنبيه الثاني يتعلق بالجنوب والواحات، الرياح القوية ستكون مرفوقة بتطاير الرمال ورداءة في الرؤية.
أما الولايات المعنية فهي: بسكرة والوادي، كما تتوقع ذات المصالح أن تبدأ الرياح
من صبيحة اليوم وحتى المساء.
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