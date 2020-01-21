رياح قوية تتعدى سرعتها 60كلم/سا في هذه الولايات

أخبار الجزائر
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رياح قوية تتعدى سرعتها 60كلم/سا في هذه الولايات
بقلم أمينة لعلالي

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60كلم/سا.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي: باتنة، خنشلة وتبسة.

وأضاف ذات البيان، أن الرياح القوية متوقعة من صبيحة اليوم وحتى الثالثة بعد الزوال.

وفي تنبيه ثان حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50كلم/سا.

التنبيه الثاني يتعلق بالجنوب والواحات، الرياح القوية ستكون مرفوقة بتطاير الرمال ورداءة في الرؤية.

أما الولايات المعنية فهي: بسكرة والوادي، كما تتوقع ذات المصالح أن تبدأ الرياح

من صبيحة اليوم وحتى المساء.


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