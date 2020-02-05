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رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا في هذه الولايات

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رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا في هذه الولايات
بقلم فوزية مسعدي

حذر تنبيه للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم /سا عبر مختلف ولايات الوطن.


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