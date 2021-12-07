رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة على 19 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية مساء اليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية على عدد من ولايات الوطن. وحسب نشرية ذات المصالح الرياح تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة. وتمتد صلاحية النشرية بداية من منتصف الليل ويستمر إلى غاية 21:00 من ليلة الاربعاء.

والولايات المعنية هي كل من ولاية تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة والبليدة.

وأضافت ذات النشرية أن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة ستكون يوم الأربعاء من الساعة 09:00 و يستمر إلى غاية 23:00.

والولايات المعنية هي سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض وتيارت.

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حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تكون عاصفة أحيانا على الولايات الشمالية وشمال الصحراء اليوم الإثنين

وحسب نشرية خاصة تؤكد تواصل هبوب الرياح القوية حتى الساعة 15:00 اليوم الإثنين، كما أن الرياح ستكون شمالية غربية وتتجاز أحيانا 80 كلم/سا.

كما ستخص الرياح ولايات الشلف، تيبازة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، المسيلة، باتنة، بسكرة، تبسة. بالإضافة كذلك إلى ولايات أولاد جلال، المغير، الوادى، تقرت.

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