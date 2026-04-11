رياح قوية تتعدى 100 كلم/سا تضرب هذه الولايات

حذّرت نشريات خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تصل في بعض الولايات إلى 100 كلم/سا.

وشملت النشرية الأولى، والتي تتعدى سرعة الرياح فيها الـ100 كلم/سا، وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، كل من ولايات تيارت، والبيض، والأغواط، والجلفة، غرداية، وتيميمون. وان صالح، وأدرار، والمنيعة، ورقلة، وإليزي، وذلك بداية من الساعة الواحدة من زوال اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلاً.

كما حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم/سا مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، على ولايات المعنية المسيلة، وباتنة، وخنشلة، وبسكرة، وأولاد جلال، والمغير، تقرت، والوادي. وذلك بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من فجر الأحد.