رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا على هذه السواحل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في نشرية بحرية خاصة من هبوب رياح قوية على طول السواحل الوطنية. كما ستصل سرعة الرياح المرتقبة إلى 50 كلم/سا.

في حين سيكون البحر، جد مضطرب و علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد. أما السواحل المعنية بالرياح، فهي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة. إضافة إلى بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي.

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كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، في بعض الولايات الجنوبية من الوطن. كما اشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح تخص كل من ولايتي أدرار وبرج باجي مختار.

في حين ذكر تنبيه الأرصاد الجوية، أن الرياح مرتقبة من الساعة التاسعة صباحا الى غاية التاسعة ليلا من نفس اليوم.

وحذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد. وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 50 ملم محليا، ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 من اليوم. وتتعلق الولايات المعنية بكل من عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة.

في حين اشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى التي يزيد علوها عن 1000 متر. والمرتفعات الشرقية التي يتراوح علوها ما بين 800 و900 متر.

كما أضافت ذات المصالح، أن المناطق الشمالية ستعرف أجواء باردة، حيث ستتراوح درجات الحرارة خلال الصبيحة مابين -2 إلى 2 درجات على المناطق الداخلية. ولن تتعدى 8 درجات على المناطق الساحلية. كما ستصل إلى – 5 خلال الليل على النعامة، البيض، باتنة، خنشلة.