رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا على هذه السواحل اليوم

أخبار الجزائر
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رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا على هذه السواحل اليوم
بقلم عايدة.ع

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية،اليوم السبت، تنبيه بحري، يفيد بهبوب رياح قوية تتعدى 50 كم/سا على السواحل الشرقية.

فيما سيكون البحر هائج وعلو الأمواج سيصل إلى 4.5 أمتار طيلة نهار اليوم، حسب ذات المصالح.                                              السواحل المعنية هي:عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون ودلس.

كما أوضحت ذات المصالح في تنبيهها البحري أن السواحل الوسطى والغربية ستعرف هبوب رياح قوية تصل إلى 40كم/سا.
وسيكون البحر مضطرب أين سيصل علو الأمواج إلى 3 أمتار طيلة نهار اليوم السبت.
السواحل المعنية هي: الجزائر، العاصمة، بوهارون، تنس ومستغانم.


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