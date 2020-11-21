رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا على هذه السواحل اليوم

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية،اليوم السبت، تنبيه بحري، يفيد بهبوب رياح قوية تتعدى 50 كم/سا على السواحل الشرقية.

فيما سيكون البحر هائج وعلو الأمواج سيصل إلى 4.5 أمتار طيلة نهار اليوم، حسب ذات المصالح. السواحل المعنية هي:عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون ودلس.

كما أوضحت ذات المصالح في تنبيهها البحري أن السواحل الوسطى والغربية ستعرف هبوب رياح قوية تصل إلى 40كم/سا.

وسيكون البحر مضطرب أين سيصل علو الأمواج إلى 3 أمتار طيلة نهار اليوم السبت.

السواحل المعنية هي: الجزائر، العاصمة، بوهارون، تنس ومستغانم.