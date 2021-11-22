رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا وأمواج عاتية على السواحل
حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا على السواحل الوطنية.
وحسب تنبيه بحري لذات المصالح يفيد بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم/سا تؤدي إلى تشكل بحر مضطرب وعلو أمواج يتعدى المترين إلى غاية التاسعة ليلا.
كما ستخص الرياح القوية سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، وهران، ارزيو، المرسى بن مهيدي، بني صاف، الغزوات.
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رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج عاتية على هذه السواحل
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن هبوب رياح قوية على السواحل الوسطى والغربية.
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم/سا، يؤدي إلى تشكل علو أمواج يصل إلى 3 أمتار. بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل
كما سيخص هبوب الرياح سواحل الغزوات، مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، آرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون
إنخفاض في درجات الحرارة .. عودة الإضطرابات الجوية
كما يرتقب عودة الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد.
بالمقابل كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت توقعات طويلة المدى، فحسب النماج الرقمية. تبين أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط. يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح. وذلك على ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 30 إلى 50 ملم.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.
هذا وقد أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية بفعل الإضطراب الجوي على السواحل الوسطى والغربية.
بالإضافة إلى ذلك فقد تسببت الأمطار المتساقطة والثلوج بغزارة طيلة الأسبوع الفارط في ارتفاع منسوب المياه، أدى إلى غلق بعض الطرقات والمحاور الرئيسية وإزدحام مروري خانق. مما حتم على مصالح الحماية المدنية التدخل لحل الطرقات للمواطنين.
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