رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا وأمواج عاتية على السواحل

كما يرتقب عودة الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد.

بالمقابل كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت توقعات طويلة المدى، فحسب النماج الرقمية. تبين أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط. يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح. وذلك على ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 30 إلى 50 ملم.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.

هذا وقد أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية بفعل الإضطراب الجوي على السواحل الوسطى والغربية.

بالإضافة إلى ذلك فقد تسببت الأمطار المتساقطة والثلوج بغزارة طيلة الأسبوع الفارط في ارتفاع منسوب المياه، أدى إلى غلق بعض الطرقات والمحاور الرئيسية وإزدحام مروري خانق. مما حتم على مصالح الحماية المدنية التدخل لحل الطرقات للمواطنين.

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