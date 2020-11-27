رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا وأمواج عالية على السواحل!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار هبوب رياح قوية على السواحل الغربية والشرقية للوطن اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الرياح ستكون قوية وستصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة على السواحل الشرقية والغربية.

وستؤدي الرياح إلى تشكل أمواج عالية تتعدى 4 أمتار على السواحل الشرقية بداية من الساعة السادسة مساء إلى منتصف الليل.

ويتعلق الأمر بسواحل سكيكدة، عنابة، والقالة.

أما السواحل الغربية فستكون فالرياح متوقعة بداية من التاسعة ليلا اليوم الخميس إلى غاية التاسعة ليلا من يوم غد السبت.

ويتعلق الأمر بسواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، مستغانم، أرزيو، بني صاف و وهران.