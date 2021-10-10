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أخبار الجزائر

رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا وامواج عالية على هذه السواحل

بقلم اسماء.ع
رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا وامواج عالية على هذه السواحل
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حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، من هبوب رياح قوية على بعض السواحل الوطنية. وحسب المصلحة ذاتها، فإن سرعة الرياح ستصل إلى 50 كلم/سا.

وأضاف الديوان في تنبيه له من المستوى الأول، ان السواحل الغربية والشرقية، ستعرف رياح وامواج عالية تتعدى المترين. ومن المت قع ان تشهد السواحل الرياح بداية من الثالثة زوالا إلى غاية فجر يوم الاثنين.

وعن السواحل المعنية، ذكر التنبيه كل من ارزيو، الغزوات، مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، مستغانم. إضافة إلى تنس عنابة الطارف سكيكدة وجيجل.

وعن الولايات المعنية،

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