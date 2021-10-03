رياح قوية تتعدى 50 كلم وأمواج تصل 3 أمتار

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه بحري، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى عتبة 50 كلم في الساعة. وسيصل علو أمواج البحر، يصل إلى 3 أمتار بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الاثنين.

وعن السواحل المعنية، بالرياح، ذكر التنبيه، كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم. بالإضافة إلى تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة ودلس.

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