رياح قوية تتعدى 50 كم/سا على هذه السواحل بداية من اليوم  

وجهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم تنبيه بحري يخص السواحل الشرقية يفيد بهبوب رياح قوية تتعدى 50 كم/سا طيلة نهار الجمعة.

وجاء في التنبيه أن البحر سيكون هائج وعلو الأمواج سيصل إلى 4 أمتار .

أما السواحل المعنية فهي: عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية وأزفون.

وأفاد تنبيه بحري ثاني يخص السواحل الوسطى والغربية، عن هبوب رياح قوية تصل إلى 40 كم/سا.

وجاء في ذات التنبيه أن البحر سيكون مضطرب، أما علو الأمواج سيصل إلى 2 متر طيلة نهار اليوم.

السواحل المعنية: دلس، أزفون، الجزائر، العاصمة، بوهارون وتنس.