رياح قوية تتعدى 60كلم/سا على هذه السواحل

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم الأربعاء،في تنبيه لها بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا على السواحل الشرقية والغربية.

وأوضح التنبيه،أن السواحل الشرقية ستعرف هبوب رياح بداية من الساعة السادسة من لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

كما سيتعدى علو الأمواج 3 أمتار على السواحل التالية: عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل وبجاية.

فيما ستشهد السواحل الغربية،هبوب رياح تتعدى 60كلم/سا،وعلو أمواج يتعدى المترين،بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية منتصف الليل.

أما السواحل المعنية فهي: مستغانم، تنس، أرزيو، وهران وبني صاف، حسب ذات التنبيه.