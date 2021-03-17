رياح قوية تتعدى 60كلم/سا على هذه السواحل

أخبار الجزائر
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رياح قوية تتعدى 60كلم/سا على هذه السواحل
بقلم عايدة.ع

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم الأربعاء،في تنبيه لها بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا على السواحل الشرقية والغربية.

وأوضح التنبيه،أن السواحل الشرقية ستعرف هبوب رياح بداية من الساعة السادسة من لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.
كما سيتعدى علو الأمواج 3 أمتار على السواحل التالية: عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل وبجاية.
فيما ستشهد السواحل الغربية،هبوب رياح تتعدى 60كلم/سا،وعلو أمواج يتعدى المترين،بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية منتصف الليل.
أما السواحل المعنية فهي: مستغانم، تنس، أرزيو، وهران وبني صاف، حسب ذات التنبيه.


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