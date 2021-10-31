رياح قوية تتعدى 60كلم/سا وأمواج عاتية على السواحل
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها مابين 50 و60 كلم/سا مع أمواج تتعدى 3 أمتار على السواحل الوطنية.
حسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/ سا. مع علو أمواج يتعدى 3 أمتار.
صلاحية التنبيه ستكون بداية من السادسة صبيحة اليوم الأحد إلى غاية منتصف الليل. على سواحل تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، بجاية، وجيجل.
بالمقابل حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا. مع علو أمواج يتعدى مترين. بداية من السادية صباحا إلى غاية فجر يوم غد. على سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، ارزيو، مستغانم، تنس، سكيكدة، عنابة، والقالة.
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رياح قوية و أمواج عالية على هذه السواحل
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية، على بعض السواحل الوطنية. وبالمقابل، نبهت المصلحة ذاتها، من ارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من المترين.
كما أشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن رياح قوية ستشهدها كل من الولايات جيجل، سكيكدة، بجاية، أزفون، دلس. إضافة إلى العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران.
ومن المرتقب أن تبدأ رياح من منتصف النهار إلى غاية الثالثة من فجر الأحد.
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تساقط أمطار رعدية على 4 ولايات
وفي المقابل شهدت، عديد الولايات الجنوبية للبلاد أمس الجمعة، تساقط أمطار مصحوبة برعود حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية. وحسب ذات الديوان فإن صلاحية النشرية خاصة تكون بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.
والولايات المعنية بالنشرية هي كل من ولاية إليزي وتمنراست وعين صالح وأدرار. ومن المنتظر ات تكون كمية الامطار المتوقعة ستتراوح بين 15 و20 ملم محليا. وبهذه النشرية يتوجب على المواطنين والمستعملي المركبات أخذ الحيطة والحذر.
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