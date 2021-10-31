رياح قوية تتعدى 60كلم/سا وأمواج عاتية على السواحل

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها مابين 50 و60 كلم/سا مع أمواج تتعدى 3 أمتار على السواحل الوطنية.

حسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/ سا. مع علو أمواج يتعدى 3 أمتار.

صلاحية التنبيه ستكون بداية من السادسة صبيحة اليوم الأحد إلى غاية منتصف الليل. على سواحل تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، بجاية، وجيجل.

بالمقابل حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا. مع علو أمواج يتعدى مترين. بداية من السادية صباحا إلى غاية فجر يوم غد. على سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، ارزيو، مستغانم، تنس، سكيكدة، عنابة، والقالة.

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رياح قوية و أمواج عالية على هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية، على بعض السواحل الوطنية. وبالمقابل، نبهت المصلحة ذاتها، من ارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من المترين.

كما أشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن رياح قوية ستشهدها كل من الولايات جيجل، سكيكدة، بجاية، أزفون، دلس. إضافة إلى العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران.

ومن المرتقب أن تبدأ رياح من منتصف النهار إلى غاية الثالثة من فجر الأحد.

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