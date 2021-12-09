رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا عبر 20 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية طيلة نهار اليوم الخميس، على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن.

وأضافت ذات المصالح في تنبيه يحذر من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما ستخص الرياح ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، الوادي، الأغواط، تقرت، المسيلة، تيارت، أم البواقي. بالإضافة كذلك إلى ولايات تبسة، الشلف، باتنة، الجلفة، المدية، بسكرة، سعيدة النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة، واولاد جلال.

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وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا. كما سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الخميس.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. إضافة إلى برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة و سوق أهراس.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإضطرابات الجوية. بعد استقرار في الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، لتعود الأمطار إلى غاية يوم الجمعة.