رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا عبر 20 ولاية اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية طيلة نهار اليوم الخميس، على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن.
وأضافت ذات المصالح في تنبيه يحذر من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا إلى غاية التاسعة ليلا.
كما ستخص الرياح ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، الوادي، الأغواط، تقرت، المسيلة، تيارت، أم البواقي. بالإضافة كذلك إلى ولايات تبسة، الشلف، باتنة، الجلفة، المدية، بسكرة، سعيدة النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة، واولاد جلال.
طالع أيضا
أمطار رعدية تتعدى 40 ملم على هذه الولايات
وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا. كما سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الخميس.
أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. إضافة إلى برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة و سوق أهراس.
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإضطرابات الجوية. بعد استقرار في الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، لتعود الأمطار إلى غاية يوم الجمعة.
رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة على 19 ولاية
وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد حذر من هبوب رياح قوية على عدد من ولايات الوطن. وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن الرياح ستتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة. وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية منتصف الليل.
وستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة والبليدة.
وأعلنت الأرصاد الجوية في نشرية أخرى، عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة، بداية من يوم الأربعاء.
كما ستخص الرياح ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض وتيارت.
وتسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة، في غلق عد طرق ولائية ووطنية بسبب التساقط الكثيف للثلوج وإنجراف التربة.
وحذرت مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp