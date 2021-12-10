رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا على هذه المناطق
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تصل إلى 60كلم/سا على المناطق الشمالية إلى غاية صبيحة يوم غد السبت.
أما الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، سكيكدة، جيجل، وهران، بومرداس والطارف.
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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية طيلة نهار أمس الخميس، على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن.
وأضافت ذات المصالح في تنبيه يحذر من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا إلى غاية التاسعة ليلا.
كما ستخص الرياح ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، الوادي، الأغواط، تقرت، المسيلة، تيارت، أم البواقي. بالإضافة كذلك إلى ولايات تبسة، الشلف، باتنة، الجلفة، المدية، بسكرة، سعيدة النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة، واولاد جلال.
رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة على 19 ولاية
وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد حذر من هبوب رياح قوية على عدد من ولايات الوطن. وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن الرياح ستتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة. وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية منتصف الليل.
وستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة والبليدة.
وأعلنت الأرصاد الجوية في نشرية أخرى، عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة، بداية من يوم الأربعاء.
كما ستخص الرياح ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض وتيارت.
وتسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة، في غلق عد طرق ولائية ووطنية بسبب التساقط الكثيف للثلوج وإنجراف التربة.
وحذرت مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.