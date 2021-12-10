رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا على هذه المناطق

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تصل إلى 60كلم/سا على المناطق الشمالية إلى غاية صبيحة يوم غد السبت.

أما الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، سكيكدة، جيجل، وهران، بومرداس والطارف.

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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية طيلة نهار أمس الخميس، على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن.

وأضافت ذات المصالح في تنبيه يحذر من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما ستخص الرياح ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، الوادي، الأغواط، تقرت، المسيلة، تيارت، أم البواقي. بالإضافة كذلك إلى ولايات تبسة، الشلف، باتنة، الجلفة، المدية، بسكرة، سعيدة النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة، واولاد جلال.

رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة على 19 ولاية