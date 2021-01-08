رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا على هذه الولايات

وجّهت مصالح الأرصاد الجوية،تنبيه يفيد بهبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60كلم في الساعة تكون مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: أدرار، بسكرة، بشار، ورقلة، البيض، تندوف، الوادي، النعامة وغرداية.

أما صلاحية التنبيه ستكون بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وفي تنبيه ثان، أفادت مصالح الأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60كلم في الساعة.

التنبيه يخص الولايات التالية: الأغواط،الجلفة،سعيدة وسيدي بلعباس،أما صلاحية التنبيه ستكون بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.