رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا على هذه الولايات

حذر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم في الساعة.

وحسب ذات التنبيه، سيكون هبوب الرياح، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

كما تتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من عين تيموشنت، ووهران، ومستغانم والشلف.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس، وتيزي وزو وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والطارف.

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