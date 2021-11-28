رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا على هذه الولايات
حذر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم في الساعة.
وحسب ذات التنبيه، سيكون هبوب الرياح، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.
كما تتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من عين تيموشنت، ووهران، ومستغانم والشلف.
بالإضافة إلى ولايات تيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس، وتيزي وزو وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والطارف.
إضطراب جوي جديد على الولايات الشمالية للوطن
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء شتوية وباردة إلى غاية يوم الإثنين المقبل، بسبب قدوم إضطراب جوي جديد. محمل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 700 متر.
وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستتساقط على الولايات الشمالية بداية من الجمعة بسبب الإضطراب الجوي نشيط الفعالية. مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 900 متر.
وشهدت الولايات الشمالية للوطن يوم السبت أمطارا متفرقة في الصبيحة لتكون أكثر غزارة واعتبار بداية من المساء مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات 800 متر.
في حين ستكون الأجواء يومي الأحد والإثنين جد باردة وممطرة بسبب توغل الهواء البارد والإضطراب الجوي. أين ستكون الأجواء ممطرة طيلة اليوم. كما ستشهد الولايات الجنوبية الغربية وشمال الصحراء أمطار معتبرة خاصة على ولايات المنيعة، غرداية، بني عباس، بشار، ادرار، وتندوف.
وأوضحت ذات النماذج، أن مستوى تساقط الثلوج سينزل يوم الإثنين على كافة المرتفعات الداخلية الشرقية الوسطى والغربية التي يصل علوها إلى 700 متر. كما سيتراوح سمك الثلوج مابين 5 و15 سنتيمتر.
وفيما يخص درجات الحرارة،ستعرف إنخفاضا ملحوضا على الولايات الشمالية خاصة الداخلية منها. حيث سيتم تسجيل 6 درجات تحت الصفر على بعض الولايات الداخلية. ومابين 2 إلى 10 درجات على الولايات الشمالية ولن تتعدى 30 درجة بالجنوب.
كما تتوقع ذات المصالح، أن يكون الإضطراب الجوي محمل برياح قوية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا مما يؤدي إلى تشكل أمواج عاتية تتعدى 5 أمتار بداية من أمسية يوم الأحد وإلى غاية يوم الإثنين
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