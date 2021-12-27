رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج تصل إلى 3 أمتار

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا.

وحسب نشرية لذات المصالح، فإن سرعة الرياح ستتعدى 60 كلم/ سا مما يؤدي إلى بحر هائج وعلو أمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء

كما ستخص الرياح سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة. بالإضافة كذلك إلى بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، ومرسى بن مهيدي.

طالع أيضا

رياح مع أجواء مستقرة اليوم الإثنين