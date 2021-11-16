رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج عاتية على السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا على السواحل طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الرياح ستؤدي إلى تشكّل أمواج عاتية تتعدى 3 أمتار. كما ستخص الرياح سواحل تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، ازفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والقالة.

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وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية، قد حذر في تنبيه بحري، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم /سا. كما سيكون البحر مضطربا وعلو الأمواج يصل إلى المترين.

وسيستمر هبوب الرياح إلى غاية صبيحة يوم الاحد. أما السواحل المعنية، فهي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون وتنس.

رياح.. وأمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم وثلوج على هذه الولايات

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة ورياح على الولايات الشمالية والساحلية خاصة، بداية من الإثنين إلى غاية يوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، تشير بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم على الولايات الشمالية خاصة الساحلية منها. على غرار الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، والبويرة. وتكون أكثر إعتبارا وغزارة يومي الإثنين والثلاثاء فيما ستقل حدة يوم الأربعاء.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن هذه الأمطار ستكون بفعل قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. كما يؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات البليدة، المدية وباتنة بداية من ليلة الإثنين.

أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح إلى غاية نهاية الشهر.

كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية، حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 80 إلى 100 ملم. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.

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