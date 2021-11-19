رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج عاتية على هذه السواحل

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية اليوم الجمعة على السواحل الوسطى والغربية.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم/سا، يؤدي إلى تشكل علو أمواج يصل إلى 3 أمتار. بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل

كما سيخص هبوب الرياح سواحل الغزوات، مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، آرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون

طالع أيضا

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أصدرت التوقعات طويلة المدى، فحسب النماج الرقمية، تبين أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح إلى غاية نهاية الشهر. مع صفاء مؤقت نهاية الأسبوع الجاري.

كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية، حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 80 إلى 100 ملم. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.

رياح.. وإستقرار مؤقت في الطقس يومي الجمعة والسبت

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الإستقرار والصفاء على الولايات الشمالية للوطن بداية من ظهيرة الغد الخميس.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فهناك عودة لتمركز مرتفع للضغط الجوي بداية من ظهيرة الغد الخميس إلى غاية يوم السبت. حيث ستكون الأجواء يوم الخميس من مغشاة بسحب سفلى وممطرة خلال الصبيحة إلى صافية ومشمسة بعد انقشاع السحب على الولايات الشمالية.

كما ستعرف الولايات الجنوبية للوطن، أجواء مغشاة مع بعض الأمطار على الجنوب الغربي على غرار بني عباس وبشار، وصافية بباقي المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة على الولايات الشمالية ستتراوح مابين 8 و17 درجة، ومابين 25 و33 درجة بالجنوب.

أما توقعات الطقس يومي الجمعة والسبت، فالأجواء ستكون مستقرة ومشمسة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولايات الشمالية مع هبوب رياح على السواحل الوسطى والغربية.

كما لن تتعدى درجات الحرارة 18 درجة خلال الظهيرة على الولايات الشمالية يومي الجمعة والسبت، و30 درجة بالجنوب.