رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج عاتية على هذه السواحل
حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا على السواحل الوطنية
وحسب نشرية بحرية لذات المصالح، تفيد بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا تؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار بداية من الساعة التاسعة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم
كما ستخص الرياح سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، ارزيو، مستغانم. بالإضافة كذلك إلى سواحل تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة ودلس.
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رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا وأمواج عاتية على السواحل
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت سابقا من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا على السواحل الوطنية.
وحسب تنبيه بحري لذات المصالح يفيد بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم/سا تؤدي إلى تشكل بحر مضطرب وعلو أمواج يتعدى المترين إلى غاية التاسعة ليلا.
كما ستخص الرياح القوية سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، وهران، ارزيو، المرسى بن مهيدي، بني صاف، الغزوات.
إنخفاض في درجات الحرارة .. عودة الإضطرابات الجوية
كما يرتقب عودة الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع.
بالمقابل كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت توقعات طويلة المدى، فحسب النماج الرقمية. تبين أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط. يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح. وذلك على ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 30 إلى 50 ملم.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.
هذا وقد أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية بفعل الإضطراب الجوي على السواحل الوسطى والغربية.
بالإضافة إلى ذلك فقد تسببت الأمطار المتساقطة والثلوج بغزارة طيلة الأسبوع الفارط في ارتفاع منسوب المياه، أدى إلى غلق بعض الطرقات والمحاور الرئيسية وإزدحام مروري خانق. مما حتم على مصالح الحماية المدنية التدخل لحل الطرقات للمواطنين.
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