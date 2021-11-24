رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج عاتية على هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا على السواحل الوطنية

وحسب نشرية بحرية لذات المصالح، تفيد بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا تؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار بداية من الساعة التاسعة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم

كما ستخص الرياح سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، ارزيو، مستغانم. بالإضافة كذلك إلى سواحل تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة ودلس.

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