رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج عاتية على السواحل اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية اليوم الثلاثاء. مع تشكيل أمواج عالية تتعدى 3 أمتار.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة. تؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء

بالمقابل، فإن الرياح ستخص سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف وهران، أرزيو، مستغانم ،تنس.

كما ستخص الرياح سواحل بوهارون، الجزائر العاصمة دلس، أزفون، بجاية، جيجل ،سكيكدة ،عنابة والقالة

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