رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج عاتية على السواحل اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية اليوم الثلاثاء. مع تشكيل أمواج عالية تتعدى 3 أمتار.
وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة. تؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء
بالمقابل، فإن الرياح ستخص سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف وهران، أرزيو، مستغانم ،تنس.
كما ستخص الرياح سواحل بوهارون، الجزائر العاصمة دلس، أزفون، بجاية، جيجل ،سكيكدة ،عنابة والقالة
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استمرار الرياح القوية على هذه المناطق!
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، أمس من استمرار هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا. وسيستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة السادسة مساء من مساء اليوم.
كما ذكر التنبيه أن الرياح تخص كل من من ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو. إضافة إلى الشلف، مستغانم، عين تموشنت، سكيكدة جيجل، بومرداس، ووهران.
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وحذرت ذات المصالح في نشرية بحرية خاصة، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا. كما ستشهد بعض السواحل بحر هائج بعلو أمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.
كما أضاف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمواج البحر ستكون مرتفعة في كل من بجاية، جيجل، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة. إضافة إلى بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي، سكيكدة، عنابة والقالة.
وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية، محملة بكتلة هوائية باردة. كما سيكون الاضظراب مرفوق بتساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الشرقية للوطن.
وحسب التوقعات طويلة المدى، فهناك إنخفاض للضغط الجوي بداية يوم الإثنين على الولايات الشمالية للوطن. يكون محمل بهواء بارد وتساقط أمطار معتبرة مرفوقة برياح.
بالمقابل وبداية من يوم 6 نوفمبر المصادف ليوم السبت، تتوقع الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار رعدية. على غرار ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، المدية، وبعض المناطق الداخلية الوسطى والشرقية. إضافة إلى بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف. كما ستشهد المرتفعات الشرقية ثلوج نهاية الأسبوع، حيث ستصل إلى 1200 متر.