رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج عالية على السواحل الوطنية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا اليوم الثلاثاء على السواحل الوطنية.

وحسب تنبيه لذات المصالح فإن رياح ستتعدى 60 كلم/سا مع تشكل أمواج تصل إلى 3 أمتار تضرب السواحل الشرقية.

ووأضاف التنبيه أن الرياح ستكون بداية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل اليوم الثلاثاء.

ويتعلق الأمر بسواحل عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية.

وحذرت الأرصاد الجوية في تنبيه ثاني من هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا على السواحل الغربية مع تشكل أمواج عالية.

وستخص الرياح سواحل بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم وتنس، وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.