رياح قوية تتعدى 70كلم/سا على هذه السواحل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 70كلم/سا وعلو أمواج يتعدى 4أمتار.

وأضاف نفس المصدر أن السواحل المعنية بالنشرية هي: مرسى بن مهيدي، الغزوات،جيجل، سكيكدة، بجاية،أزفون، دلس،الجزائر العاصمة،بوهارون، مستغانم،تنس،أرزيو، بني صاف ووهران.

أما صلاحية النشرية ستكون بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الجمعة لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وفي نفس السياق، وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بحري، يفيد بهبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50كلم في الساعة.

مما يجعل من البحر هائج و علو أمواج يتعدى 3أمتار من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الغد السبت.

أما السواحل المعنية: سكيكدة، عنابة، والقالة.