رياح قوية تتعدى 70كم/سا وأمواج تصل إلى 4 أمتار على السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، اليوم السبت، من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى 60كم/سا على السواحل الوسطى والغربية.

وأضاف نفس المصدر، أن الرياح مستمرة إلى غاية صبيحة يوم الغد الأحد على الولايات الآتية : الشلف، البليدة، تلمسان

وكذلك على سواحل الجزائر العاصمة، مستغانم، معسكر، وهران، تيبازة، عين الدفلى، عين تموشنت وغيليزان.

كما حذرت نفس المصادر، في بيان ثان، من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى 70كم/سا إلى غاية صبيحة يوم الغد الأحد.

وأضاف البيان في نشرية خاصة أن البحر سيكون هائجا وعلو الأمواج سيصل إلى 4 أمتار على السواحل الوطنية.

السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، القالة، بني صاف، ارزيو، مستغانم، بجاية، جيجل، ازفون، الجزائر العاصمة، دلس، وهران وبوهارون