رياح قوية تتعدى 70 كلم تضرب 27 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الجمعة.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية حذرت من هبوب رياح قوية. تتراوح سرعتها بين 60الى 70كلم/سا مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من منتصف نهار اليوم. إلى غاية فجر يوم غد السبت على ولايات المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، ام البواقي، قالمة، سوق اهراس، خنشلة، تبسة و بسكرة

كما حذرت في نشرية ثانية من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية سرعة الرياح تتراوح بين 60الى 70كلم/سا بداية من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا من نهار اليوم الجمعة. على ولايات تندوف، بني عباس، بشار، البيض، النعامة، الاغواط، غرداية، الجلفة، تيارت، سعيدة

كما حذرت في نشرية ثالثة من هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60الى 70كلم/سا. بداية من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة من صبيحة يوم غد السبت على الأقل. على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم و الشلف.