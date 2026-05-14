رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا تضرب هذه الولايات غدا الجمعة!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح جد قوية على الولايات الوسطى والغربية يوم غد الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 50 إلى 70 كلم/سا. إبتدآءا ً من يوم الجمعة على الساعة 01سا00د إلى غاية الساعة 16سا00 على ولايات وهران، مستغانم، الشلف.

كما حذّرت من هبوب رياح قوية تكون باتجاه غربي تتراوح سرعتها ما بين 50 إلى 70 كلم/سا. إبتدآءا ً من يوم الجمعة على الساعة 04سا00د إلى غاية الساعة 22 سا00 على ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس.

