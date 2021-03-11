رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا وأمطار رعدية على هذه الولايات!

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رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا وأمطار رعدية على هذه الولايات!
بقلم أمينة داودي

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار هبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية، مع تساقط أمطار رعدية.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الرياح ستتعدى سرعتها 70كلم /سا تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

وسيتواصل هبوب الرياح إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الجمعة.

ويتعلق الأمر بولايات أدرار، إليزي، المنيعة، تيميمون، تقرت، عين صالح، تندوف، غرداية، برج باجي مختار، وبني عباس.

وأضاف تنبيه ثاني لذات المصالح، يفيد باستمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية.

وتتعدى كمية الأمطار 20ملم محليا إلى غاية السادسة مساء من مساء اليوم على ولايات تقرت، ورقلة، اليزي، وتمنراست.


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