رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا وأمواج تصل إلى 3 أمتار على هذه السواحل

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على السواحل الغربية والوسطى ليلة اليوم الأربعاء.

وأضافت النشرية، أن سرعة الرياح قد تتعدى 70 كلم / سا. مما يؤدي إلى بحر مضطرب وهائج مع علو أمواج قد يصل إلى 3 أمتار. كما أن الرياح متوقعة بداية من منتصف الليل إلى غاية يوم غد الأربعاء.

وستخص الرياح سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، وبجاية.