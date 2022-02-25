رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا وأمواج تصل إلى 4 أمتار اليوم

حذّرت نشرية خاصة بحرية للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية تتعدى سرعتها 70 كلم /سا.

وحسب ذات النشرية، فإن الرياح ستؤدي إلى بحر هائج مع علو أمواج يصل إلى 4 أمتار بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية صبيحة يوم غد السبت.

ويتعلق الأمر بسواحل أزفون، بجاية، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون وتنس. مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الجمعة على المناطق الغربية، مغشاة غالبا. كما تكون أحيانا غائمة مع احتمال تساقط بعض الأمطار خاصة على المناطق الأقصى غربية. مع رياح من متوسطة إلى قوية.

بينما على المناطق الوسطى والشرقية، فتتوقع ذات المصالح، تسجيل بعض الضباب مرفوق بسحب سفلى على السواحل بداية الصبيحة. تليها أجواء مغشاة جزئيا على العموم. لتتحول تدريجيا إلى مغشاة وأحيانا شبه رعدية على المناطق الوسطى خلال الظهيرة. وتلتحق بالمناطق الشرقية خلال المساء. مع رياح متوسطة.

أما على المناطق الجنوبية، فالأجواء من مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي، شمال الصحراء والصحراء الوسطى، مع تساقط بعض الأمطار على منطقة تندوف وبشار. لتبقى كذلك الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق.

في حين درجات الحرارة القصوى لظهيرة اليوم الجمعة ستعرف تراجعا مقارنة باليومين الماضين خاصة على الولايات الساحلية بسبب السحب الكثيفة. حيث ستتراوح ما بين 16 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية. كما ستتراوح مابين 15 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 23 إلى 37 درجة على المناطق الجنوبية.

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