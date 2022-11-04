رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا وأمواج عاتية على هذه السواحل

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية طيلة نهار اليوم الجمعة. مع علو أمواج يصل إلى 3 أمتار.

وحسب نشرية خاصة بحرية، حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 70 كلم في الساعة. و علو أمواج يصل إلى ثلاثة أمتار بداية من منتصف نهار اليوم . لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد السبت. على سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل و بجاية.

كما حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم في الساعة و علو أمواج يصل إلى المترين. بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد السبت. وذلك على سواحل أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو ،وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي.

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سلسلة من الإضطرابات الجوية.. أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى بداية من أمسية الخميس قدوم إضطراب جوي محمل بهواء بارد وأمطار رعدية. متبوعة بانخفاض محسوس في درجات الحرارة القصوى. وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية بداية من أمسية الخميس تكون متفرقة على الولايات الشمالية للوطن. حيث ستكون الأجواء يوم الخميس من مغشاة إلى غائمة بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بهواء بارد وأمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم. كما أن الأمطار تكون مصحوبة برياح وتكون أكثر غزارة واعتبارا بداية من صبيحة الجمعة اين ستتعدى 30 ملم على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، الشلف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة. كما ستكون أكثر غزارة وتتعدى 40 ملم على الولايات الشرقية بكل من قسنطينة، الطارف، سكيكدة وبرج بوعريريج طيلة نهار الغد الجمعة. وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تستمر الأمطار في التساقط إلى غاية يوم السبت على الولايات الوسطى. وصبيحة الأحد على الولايات الشرقية. حيث ستتعدى كمية الأمطار المتساقطة طيلة هذه الفترة 50 ملم. في حين ستغيب الأمطار عن الولايات الغربية والجنوبية. أما عن درجات الحرارة المرتقبة خلال هذه الفترة، وبفعل الإضطراب الجوي المحمل بهواء بارد فستعرف درجات إنخفاضا محسوسا خاصة خلال الليل والصبيحة. حيث ستكون الأجواء باردة على كافة المناطق الساحلية والداخلية بالإضافة كذلك إلى شمال الصحراء. وستتراوح درجات الحرارة مابين 14 إلى 22 درجة على المناطق الشمالية. ومن 20 إلى 30 على الولايات الجنوبية. غير أنها لن تتعدى 4 درجات خلال الصبيحة والليل.

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