رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا اليوم وغدا

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة قد تصل إلى 80 كلم/سا، على ولايتين جنوب الوطن.

وحسب ذات النشرية، ستهب رياح شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تفوق أحيانا 80 كم/سا على شكل هبات، على ولاية إن صالح.

وسيكون هبوب الرياح، بداية من اليوم الأحد على الساعة الـسادسة مساءً، لتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين، على السادسة مساءً.

فيما ستعرف ولاية أدرار، هبوب رياح شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 60 و70 كم/سا، وقد تصل أو تفوق أحيانا 80 كم/سا على شكل هبات. وذلك بداية من صباح يوم غد الإثنين على الساعة التاسعة صباحًا، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساءً.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور