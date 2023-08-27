رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا بداية من اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة بهبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 60 و 70 كلم/سـا وقد تتعدى 80 كلم/سـا بداية من اليوم.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي كل من ولاية المسيلة، أولاد جلال، المغير والوادي. مشيرة أن سرعة الرياح تتراوح بين 60 و 70 كلم/سـا وقد تتعدى 80 كلم/سـا ابتداء من الساعة 17:00 من اليوم الأحد وتستمر إلى غاية يوم الإثنين على الساعة 06:00 .

فيما حذرت نشرية ثانية من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و70 كلم/سا وقد تتعدى 80 كلم/سا، على كل من ولاية النعامة، البيض، السعيدة، تيارت والجلفة.

ومن المتوقع أن يبدأ هبوب الرياح من الساعة 14:00 من اليوم الأحد ويستمر إلى غاية الساعة 02:00 من يوم الإثنين.