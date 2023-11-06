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أخبار الجزائر

رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا بداية من اليوم

بقلم أسماء.ع
رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا بداية من اليوم
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية، بسرعة تتعدى 80 كلم/سا. وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

وهذا بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء. في كل من ولايات النعامة بشار و البيض.

كما ستشهد ولايات تيميمون، بني عباس، وتندوف، رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا من الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

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