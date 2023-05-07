رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا بداية من اليوم

كما أشارت نشرية خاصة، إلى أن الولايات المعنية، بالرياح هي كل من الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال. إضافة إلى المغير، بسكرة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة. حيث تتراوح كميتها بين 20 إلى 40 ملم محليا بداية من التاسعة ليلا إلى غاية التاسعة من ليلة يوم الاثنين.

كما أشارت النشرية الخاصة، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. إضافة إلى سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، باتنة، أم البواقي، شمال خنشلة، شمال تبسة.

كما شهدت المناطق الشمالية، والداخلية وحتى الجنوبية، الأسبوع الماضي، ارتفاع محسوس في درجات الحرارة القصوى. الأمر الذي استدعى خروج الحماية المدنية ووزارة الصحة ببيان تحذيري، حيث قدمتا النصائح للمواطنين، لاسيما المسنين والأطفال والمرضى.

وأعلنت عن وضع كل الوحدات العملية في حالة تأهب. بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية. وهذا تحسبا لموجة الحر المتوقعة في هذه الأيام.

وفيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة عند وجود موجة الحر، فنصحت الحماية المدنية، بعدم التعرض لأشعة الشمس. خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال. وتجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة. ويجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع.