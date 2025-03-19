رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا بهذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية، تتعدى سرعتها الـ 80 كلم/سا، كما ستكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال و رداءة في الرؤية، نهار اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة للارصاد الجوية، فإن هبوب الرياح سيكون بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة 06:00 من يوم غد الخميس.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي تبسة ،خنشلة، بسكرة ،الوادي ،المغير ،أولاد جلال و تقرت.

كما ستشهد ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية وورقلة، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

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