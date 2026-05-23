رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا تجتاح هذه الولايات
بقلم عايدة.ع
نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلـم/سا عبر عدة ولايات من جنوب البلاد نهار اليوم السبت.
وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد ولايتي ان صالح وأدرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلـم/سا. وهذا بداية من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 18:00 من مساء الأحد على الأقل.
