رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا على 10 ولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية، وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، فإن سرعة الرياح، تتراوح بين 60 و70 كلم في الساعة ويمكن أن تتعدى 80 كلم في الساعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالرياح، في كل من تيميمون والمنيعة وغرداية وتقرت الوادي وورقلة.

فيما حذرت نشرية ثانية، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم في الساعة. ويمكن أن تتعدى 80كلم في الساعة وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

وتستمر هذه النشرية، إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين، وتتعلق بولايات إن قزام وتمنراست جانت واليزي.